Se preparan cobacheros para competencia internacional de ciencia
Presenta diferentes propuestas científicas el alumnado obtuvo pase doble
Para el 2026, estudiantes de tres planteles y un profesor participarán en competencias internacionales de ciencia, informó Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres del estado (Cobach).
Refirió que los participantes corresponden a los complejos de los municipios de Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez y Ébano, quienes viajarán a Inglaterra, Brasil y Costa Rica, respectivamente.
Explicó que después de la presentación de diferentes propuestas científicas, el alumnado obtuvo pase doble, es decir, a la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (Femeci) en el estado de Sonora y a los eventos internacionales.
"Ya nosotros estamos buscando ese apoyo. Bueno, estamos dando el apoyo a los jóvenes para su traslado y que, pues bueno, puedan seguir representando a San Luis Potosí y a todo México", declaró.
En tanto, el profesor impulsor del proyecto del Cobach de Zaragoza acudirá a Estados Unidos, a fin de participar en el encuentro de docentes científicos en el Space Center Houston de la NASA, destacó.
"Estamos contentísimos. Este año cerramos con 10 eventos, bueno, en los últimos dos años ya van 10 eventos internacionales en los que participa Colegio de Bachilleres y vamos a arrancar muy bien el año", concluyó.
