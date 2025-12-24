Se prevé una intensa actividad deportiva y cultural para 2026

San Luis Potosí contará en 2026 con una agenda integrada por eventos culturales y deportivos de carácter nacional e internacional, de acuerdo con lo informado por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario señaló que la agenda correspondiente al próximo año será presentada de manera detallada por las áreas de Cultura y Deporte; no obstante, indicó que ambas dependencias ya trabajan en la planeación de las actividades previstas para 2026.

En el ámbito deportivo, se tiene programada la realización del Mundial de Béisbol Infantil, el Nacional de Charros y diversas disciplinas de las Olimpiadas Conade, para las cuales San Luis Potosí fungirá como sede, además de otros torneos como competencias de racquetball.

Gallardo Cardona indicó que la programación contemplará un número considerable de actividades, lo que implicará una agenda continua a lo largo del año tanto en el rubro deportivo como en el cultural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo del estado, la realización de eventos deportivos y culturales ha coincidido en años recientes con incrementos en la ocupación hotelera durante períodos específicos, por lo que se prevé mantener este tipo de actividades en 2026.