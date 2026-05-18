Se recicla en SL menos de 10% de los desechos

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, San Luis Potosí mantiene al vidrio, cartón y plástico como los materiales reciclables con mayor presencia dentro de los residuos urbanos que se generan diariamente en la entidad, donde la capital concentra las cifras más elevadas de recuperación y manejo de estos desechos.

Actualmente, San Luis Potosí supera las 2 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, aunque menos del 10% logra reciclarse adecuadamente, según cifras oficiales relacionadas con el manejo de basura en la entidad.

Datos difundidos por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) señalan que en el municipio de San Luis Potosí se producen anualmente más de 50 mil toneladas de vidrio, alrededor de 37 mil toneladas de cartón y más de 33 mil toneladas de plástico, colocándose entre los desechos reciclables más comunes dentro de

la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A estos materiales se suman también más de 31 mil toneladas de residuos metálicos generados en la zona metropolitana.