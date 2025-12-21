Se refuerza seguridad en plazas comerciales

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que, junto con los operativos de seguridad en plazas comerciales y espacios públicos, el Ayuntamiento implementa el operativo "Cohetón" para regular la venta y promover el uso responsable de la pirotecnia en la capital potosina.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que los operativos de seguridad que se realizan de manera permanente durante este mes de diciembre en plazas comerciales y espacios públicos de la capital potosina en coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno, y se complementan con el operativo "Cohetón", cuyo objetivo es brindar mayor seguridad a la población durante la temporada decembrina.

Galindo Ceballos explicó que este operativo se enfoca en la supervisión de la venta de pirotecnia, así como en la promoción de un uso responsable de estos productos, priorizando la prevención de accidentes, la protección de las familias y la tranquilidad en las colonias y zonas de alta afluencia.

"Estamos haciendo una campaña muy clara para que cada vez se utilice menos la pirotecnia sonora, queremos que la gente opte por la pirotecnia que emite luces, que es igual de vistosa, pero no genera ruido ni afecta a personas enfermas, adultos mayores o mascotas", expresó el alcalde capitalino.

Enrique Galindo destacó que la combinación de presencia policial cercana, prevención social y regulación responsable permitirá fortalecer la seguridad y la convivencia durante estas fechas, al tiempo que se fomenta una mayor conciencia en la población sobre el impacto del uso de pirotecnia ruidosa.