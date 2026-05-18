Se registra robo en una farmacia

Vuelven los robos a las tiendas del Centro Histórico y la policía no actúa, como ocurrió este domingo cuando una farmacia sufrió un robo y el ladrón se les fue, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Armando Reyes Sías.

El representante de comerciantes explicó que una persona desconocida se introdujo a la farmacia ubicada en la esquina del pasaje Zaragoza y la Calle Comonfort del Centro Histórico para robar, pero lo único que se encontraba cerca era un grupo de jovencitas del nuevo grupo policial municipal, a las que consideró muy frágiles para contener cualquier conducta delictiva.

Dijo que la estrategia de seguridad no está funcionando y una prueba de ello es que en el negocio que él mismo atiende, aparece de repente una persona afectada de sus facultades mentales y se lleva algún producto.

Sin embargo, dijo, en la mayor parte de los casos se trata de ladrones que a eso se dedican, por ejemplo en tiendas donde aparecen farderas o en su caso asaltantes o personas que distraen a los propietarios de los negocios para llevarse algo.

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Este domingo por la tarde, el dirigente de los comerciantes en pequeño dialogaba con las responsables de un pequeño grupo operativo de policía, pero no se conseguía alguna forma de intervención mayor luego del robo sufrido en la farmacia.

Reyes Sías observaba a las agentes policiales que su fragilidad era una clara desventaja para cualquier ladrón al que pretendieran someter.

Dijo que aquí lo que se necesita es una estrategia policial que reciba apoyo inmediato de patrullas que deberían encontrarse en rondín cerca y también de elementos preparados para detener a todo el que se encuentre robando en la zona.