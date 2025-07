Se regularizaron 70% de usuario en Villa Magna: Interapas

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director general del Organismo Operador de Agua (Interapas) señaló que a lo largo de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí se tienen cerca de 2 mil tomas irregulares que quedaron tras el programa de descuentos en contratos que finalizó al cierre del mes de junio.

"Nos fue bien, no fue lo óptimo, me parece que nos faltó un poquito de mayor comunicación, pero dentro de los resultados que esperábamos fue satisfactoria", así lo explicó el titular del Interapas.

Añadió que el programa permitió la regularización de tomas que tenían años sin entrar en este proceso, lo que a su vez genera certidumbre y certeza jurídica, así como permite al organismo ubicarlos dentro de la plataforma de pagos, por lo que adelantó será un programa que solicitará al Congreso del Estado para el 2026.

Ejemplificó que en el fraccionamiento de Villa Magna antes de la implementación del programa mencionado, se tenían un total de 1 mil 200 usuarios irregulares, de los cuales quedaron tan solo 340 usuarios, "si hubo una buena respuesta, pero no la concluimos, no cerramos el ciclo, tenemos que recuperarlos".

En cuanto a la propuesta de separación del municipio de Soledad del organismo, Hernández Delgadillo omitió dar comentarios, al señalar que se presentarán los puntos de vista, luego de que la iniciativa sea llevada ante el Congreso.

"No es nuestro deseo como organismo entrar en un diferendo y en una discusión que no se da todavía sobre los hechos, porque es una presunción, no está todavía formalizado ante el órgano competente que es el Congreso del Estado, cuando de manera formal llegue nosotros mismos pediremos acudir para dar nuestro punto de vista".