Se renueva dirigencia local de la Coparmex
Ana María Abascal Sainz, integrante de Rotary International, tomó protesta como nueva presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para el periodo 2026-2027, en sustitución de Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.
Advirtió que el principal reto que se va a vivir es el que México está viviendo con la polarización y muchas dificultades económicas.
Precisó que los de ahora son tiempos muy difíciles, pero los empresarios están preparados y están dando su talento y su tiempo para consolidar el sector. Precisamente para ello hay planes de capacitación y networking que acelerarán la estrategia en un lapso de dos años.
Pidió a los empresarios y dirigentes empresariales que ante los intentos de división, se responda con unidad y que ante los retos se responda con acciones para enfrentar esos problemas que los afectarán.
La dirigente empresarial llamó a sus compañeros a enfrentar juntos las adversidades, pero también a trabajar sobre las fortalezas.
Advirtió que el organismo empresarial será abierto con el gobierno, pero mantendrá su integridad como tal para fijar sus posicionamientos con respecto a lo que sucede alrededor del mundo empresarial, la economía y los aspectos que atañen al desarrollo del estado, a la sostenibilidad, a las condiciones de seguridad jurídica y todo lo que tenga que ver con un buen entorno para la inversión.
