logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Fotogalería

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se revisará caso de asaltante de comercios: fiscal

Por Rubén Pacheco

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Se revisará caso de asaltante de comercios: fiscal

Aunado a referir que el robo a negocio en el Centro Histórico capitalino ha disminuido, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo desconocer el caso de una asaltante de comercios, recientemente divulgado en redes sociales, sin embargo, afirmó que revisará el asunto.

De acuerdo con testimonios de propietarios de restaurantes publicados en Facebook, la delincuente aprovecha los momentos de distracción para ingresar a los establecimientos, acercarse a la cajas y mesas para sustraer celulares, carteras o cualquier otro objeto de valor.

La fiscal general externó que este tipo de ilícito se comete principalmente sin violencia, pues los criminales aprovechan el descuido de comensales o duelos de inmuebles para robar lo que pueden en el momento.

Asumió que derivado de los operativos y rondines de vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, se ha logrado decrecer la incidencia delictiva por atraco a comercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Es un tema que afecta a la sociedad y, sobre todo, que es un delito que se persigue de oficio: el robo (...) no hemos tenido conocimiento, porque agentes de la Guardia Civil realizan rondines", remató, la fiscal.

El año pasado, la FGE abrió 879 carpetas de investigación por robo a negocio, de las cuales 471 se llevaron a cabo con violencia, es decir, el 53 por ciento, según el reporte anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas
    Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas

    Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas

    SLP

    Rubén Pacheco

    Actualmente, más de 30 empresas italianas están instaladas en San Luis Potosí

    Revisan en SLP programas de reinserción para internos
    Revisan en SLP programas de reinserción para internos

    Revisan en SLP programas de reinserción para internos

    SLP

    Redacción

    Analizan programas para internos.

    Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente
    Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente

    Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente

    SLP

    Redacción

    Tamúl, Xilitla y Real de Catorce destacan.

    Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico
    Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico

    Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico

    SLP

    Rubén Pacheco

    Denuncias en redes sociales alertan sobre una asaltante que aprovecha distracciones para robar en restaurantes.