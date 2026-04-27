Se salvó de incendio el República

Personas inexpertas estuvieron a punto de provocar un incendio en el Mercado República. Hay instalaciones eléctricas que ya envejecieron, pero una amplia área en la que abundan aparatos, se vio afectada por apagones intermitentes, luego de que en un local realizaban reparaciones eléctricas y produjeron un corto que trataron de apagar con agua, lo que hubiera provocado un accidente mucho mayor o en su caso un incendio generalizado.

De manera adicional, reportan robo de cable todos los días, lo que deja sin energía a los negocios, incluyendo los que necesitan electricidad para los aparatos de enfriamiento.

Los comerciantes explicaron que una locataria pidió una intervención para reparación eléctrica en el local del mercado, pero existe la posibilidad de que el electricista hubiera sido una persona inexperta, porque de pronto comenzó a calentarse el sistema y se produjo el corto, aunque para ese instante no tenía conectado aparato alguno.

Precisan que había el antecedente que hubo otro corto en un puesto, lo que hace suponer que gran parte de la instalación eléctrica del mercado ya se encuentra en mal estado, lo que genera los incidentes que mantienen en vilo a los comerciantes, porque no pueden confiar en dejar sus aparatos encendidos.

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Algunos comerciantes trataron de apagar el tablero eléctrico, también afectado, utilizando agua, y eso provocó descargas eléctricas en otros puestos. Los locatarios recordaron que para el caso de un corto, los comerciantes no pueden utilizar el agua para apagar el fuego eléctrico, sino que tienen que llevar un extintor o en su caso utilizar tierra.

Los propios locatarios explicaron que esa es señal de que la instalación eléctrica ya está mal y urge una intervención, porque esta no recibió reparaciones de ningún tipo en las intervenciones recientes.

Por lo que se refiere al robo de cables, explicaron que el fenómeno ocurre todos los días y también es de diario que alguien tenga que realizar una reparación, condición que se ve favorecida porque el mercado no tiene vigilancia y los veladores nada pueden hacer.