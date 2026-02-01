logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se sumarán al operativo Carrusel más autoridades

Por Leonel Mora

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Se sumarán al operativo Carrusel más autoridades

Al cierre de enero, la Guardia Civil de Soledad reportó la detención y sanción de al menos nueve conductores alcoholizados o en estado de ebriedad sin que, en ninguno de los casos, se generaran hechos de tránsito ni daños a terceros.

La corporación seguirá aplicando el operativo "Carrusel" y otros similares para disuadir a los particulares de combinar el alcohol y el volante, particularmente, en vialidades principales de este municipio.

Para la Guardia Civil, las cifras de enero indican una disminución en comparación con otros periodos del año, lo cual podría deberse a que "más automovilistas adquieren una cultura vial", sumado esto a "una presencia permanente y de proximidad, enfocada en la prevención y en la concientización de los conductores".

De cualquier forma, se aplicaron sanciones (multas) a conductores en estado de ebriedad que transitaban por vialidades como Bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde), Circuito Potosí y Valentín Amador. En todos los casos se procuró contactar a familiares para que apoyaran en el regreso a casa y a salvo del automovilista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En temporadas normales, reveló la Guardia Civil, se detecta "solo uno o dos conductores en estado de ebriedad por semana, aproximadamente".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Capacitan a Protección Civil para evaluar viviendas tras sismos
    Capacitan a Protección Civil para evaluar viviendas tras sismos

    Capacitan a Protección Civil para evaluar viviendas tras sismos

    SLP

    Redacción

    Personal municipal recibió formación técnica para identificar riesgos estructurales.

    Identifican a grupos criminales foráneos tras ataques a la GCE
    Identifican a grupos criminales foráneos tras ataques a la GCE

    Identifican a grupos criminales foráneos tras ataques a la GCE

    SLP

    Rubén Pacheco

    Las agresiones se desencadenaron por la presencia policial, señaló Juárez Hernández

    Vacuna contra VPH está disponible para niños: Ssa
    Vacuna contra VPH está disponible para niños: Ssa

    Vacuna contra VPH está disponible para niños: Ssa

    SLP

    Rubén Pacheco

    Así lo informó Leticia Mariana Gómez Ordaz

    Queda en 14 mil, propuesta de salario mínimo a policías municipales
    Queda en 14 mil, propuesta de salario mínimo a policías municipales

    Queda en 14 mil, propuesta de salario mínimo a policías municipales

    SLP

    Rubén Pacheco

    La propuesta inicial de Ricardo Gallardo era de 15 mil pesos y busca evitar la corrupción en las corporaciones