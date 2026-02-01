Se sumarán al operativo Carrusel más autoridades

Al cierre de enero, la Guardia Civil de Soledad reportó la detención y sanción de al menos nueve conductores alcoholizados o en estado de ebriedad sin que, en ninguno de los casos, se generaran hechos de tránsito ni daños a terceros.

La corporación seguirá aplicando el operativo "Carrusel" y otros similares para disuadir a los particulares de combinar el alcohol y el volante, particularmente, en vialidades principales de este municipio.

Para la Guardia Civil, las cifras de enero indican una disminución en comparación con otros periodos del año, lo cual podría deberse a que "más automovilistas adquieren una cultura vial", sumado esto a "una presencia permanente y de proximidad, enfocada en la prevención y en la concientización de los conductores".

De cualquier forma, se aplicaron sanciones (multas) a conductores en estado de ebriedad que transitaban por vialidades como Bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde), Circuito Potosí y Valentín Amador. En todos los casos se procuró contactar a familiares para que apoyaran en el regreso a casa y a salvo del automovilista.

En temporadas normales, reveló la Guardia Civil, se detecta "solo uno o dos conductores en estado de ebriedad por semana, aproximadamente".