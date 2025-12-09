logo pulso
Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Sector se sobrepondrá, dice la CMIC

Por Martín Rodríguez

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
Sector se sobrepondrá, dice la CMIC

Si la industria de la construcción sobrevivió a la pandemia, hay formas de hacer las cosas para que la actividad no se muera, porque esto depende de ciclos pero al mismo tiempo de que la industria se reactive, aseguró Leopoldo Stevens Pérez, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Explicó que la industria de la construcción está inmersa en los ciclos económicos donde hay altas y bajas, y por ejemplo ahora estamos en una etapa donde el ciclo es bajo con respecto a la época de la pandemia y así se han dado otros ciclos en etapas anteriores. 

Consideró que la baja en la construcción que será a nivel nacional, con toda seguridad pasará y permitirá que las cosas vayan fluyendo conforme avanzan los meses. 

Juzgó que después de la tormenta económica, hay confianza de que se vendrá un ciclo a la alza, lo que dará confianza de que vienen mejores condiciones económicas para la industria en general y en particular para la construcción, que necesita una recuperación después de este contexto de inmovilidad económica que ya impactó también a quienes hacen realidad la obra. 

Dijo que la contracción económica está afectando a todo el país, y en este caso ahí sí, el Inegi tiene datos duros relacionados con la constancia de que las cosas no andan como la actividad de la construcción quisiera para hacer sostenible la actividad económica.

