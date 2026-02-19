SEGE analiza resultados de auditoría 2024

Aunque el monto corresponde al ejercicio fiscal 2024, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), dijo desconocer los resultados obtenidos por la institución en los informes finales de la ASF sobre participaciones federales.

De acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el año antepasado la dependencia estatal devolvió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) un millón 99 mil 200 pesos.

Posterior a acudir a un evento oficial en un auditorio del SEER, ubicado en el barrio de Tlaxcala, justificó que la unidad administrativa se encuentra desahogando la información en cuanto observaciones de 2024, pero referentes al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

En cuanto a lo documentado por la ASF, Torres Cedillo reconoció desconocer de momento la devolución realizada por la SEGE a la Tesorería Superior de la Federación.

Por separado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, celebró los resultados del ente fiscalizador federal porque evidenció las advertencias que él expuso en los últimos meses, relacionadas con el uso indebido de recursos públicos en los municipios.

"Lo vine diciendo todo un año y creo que hoy el resultado de la auditoría, pues es devastador: el 90 por ciento de las observaciones están en los municipios, sobre todo, en municipios que tienen observaciones hasta por 40 millones de pesos, en obras que no están hechas", reprochó.

Evidenció que si los gobiernos municipales observados hubieran invertido el financiamiento federal de manera correcta, por ejemplo, en materia de seguridad pública, las condiciones de las corporaciones policiales serían diferentes.