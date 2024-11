SEGE paga 223 mdp a instituciones educativas descentralizadas, incluida la UASLP

Los 223 millones de pesos que no cubrió la Secretaría de Finanzas (Sefin) a nueve instituciones descentralizadas durante el 2023, fueron cubiertos por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), reveló Juan Carlos Torres Cedillo, titular de dicha dependencia educativa.

El año pasado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no fue la única institución educativa que no recibió el monto estatal convenido por el Gobierno del Estado, pues otras ocho instancias formadoras padecieron la misma situación. En suma, no cumplió con la entrega de 223 millones de pesos.

Torres Cedillo contextualizó que existen 14 organismos descentralizados, donde existe un acuerdo para que los Gobiernos Federal y del Estado aporten cada uno 50 por ciento de financiación, sin embargo, en los últimos 30 años la administración estatal no ha alcanzado a cubrir el monto acordado.

No obstante, aseveró que, aunque el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin) no cumple con la entrega de dichas cantidades, al final la SEGE termina por aportar tales pasivos.