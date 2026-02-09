SEGE: sí a regular, no prohibir uso de celulares

Luego de que el Poder Legislativo aprobó la regulación del uso de celulares en las escuelas de nivel básico, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), dijo que independiente de las controversias generadas, lo relevante es generar una utilización con medida durante el horario de clases.

Es decir, en su momento permitir a las y los estudiantes que utilicen la tecnología como herramienta para favorecer su desempeño académico al momento de la cátedra, complementó el entrevistado.

"Estamos listos para hacer nuestra propuesta y fortalecer los protocolos para esta nueva ley (...) independientemente de quién esté a favor o en contra, es importante regular", aseveró Torres Cedillo

Aclaró que, si bien ya tiene conocimiento de la nueva disposición legislativa, hasta el momento la SEGE no recibe notificación formal, por lo cual, se mantendrá a la espera para su implementación.

"Más que prohibición, es regulación de los aparatos inteligentes considerando que es una herramienta para el sector educativo, y no sería conveniente prohibirla. Entendemos que ya nos van a mandar la instrucción para nosotros decidir los protocolos", expuso.