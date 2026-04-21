Seguros suben por el robo de vehículos pesados

A nivel nacional hay un estimado de 60 robos de vehículos de autotransporte diarios, lo que ha provocado un aumento mayor a las pólizas de riesgo, porque es un factor adicional a la reforma fiscal que desprotege a las aseguradoras en materia de acreditación del IVA, lo que motivará buscar un diálogo con el fisco, informó Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Explicó que del día 1 al día 30, hay una constante que ronda los 45 vehículos mensuales robados en San Luis Potosí, lo que equivale a dos vehículos de autotransporte en un lapso de tres días.

Aseguró que ya se encuentran en San Luis Potosí elementos federales que buscan disminuir el índice de robos, buscando la forma de coordinar los operativos con autoridades del estado y de los municipios, pero todavía falta corroborar si la coordinación existe.

Dijo que bajar el costo de las pólizas de riesgo debería ser una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, y para ello se necesita que haya trabajo coordinado, para empezar, con estrategias de trabajo preventivo, en el que si acaso se requerirá de una forma correctiva cuando el robo se convierte en una constante.

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Agregó que esas acciones deben realizarse de manera que el precio ya no aumente, de manera que bajen los índices de robo y que no suba el índice delictivo.

Comentó que si se mantiene la cantidad de robos, es porque siguen trabajando de la misma manera aquellos que se dedican a la actividad de manera ilícita.

Observó que si se mantiene la constante de mes por mes, eso significa que hay un robo de 1.5 vehículos de autotransporte diarios en San Luis Potosí, pero también que los robos se encuentran en el mismo nivel de incidencia, pero si baja a un robo diario, es un hecho que se dará una disminución importante, para un fenómeno que en estricto sentido no debería darse.