Javier Aguirre y la Selección Mexicana: El punto G del futbol

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Si hay alguien que sabe manejar las conferencias de prensa y quitarse la presión, es Javier Aguirre. Hoy vive su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana y asegura, es otro totalmente a sus procesos anteriores.

"El Vasco" es más alegre y asegura que "será difícil verlo enojado" en esta nueva etapa como técnico nacional. Hoy, hasta conoció un nuevo término futbolístico en tantos años de carrera: El punto G del Futbol.

Al ser cuestionado sobre ver a su equipo ganar, gustar y golear, "el punto G del futbol", según un reportero, Aguirre la tomó entre risas y sorpresa al conocer un nuevo término en su longeva carrera.

"¿El punto G del futbol? Esa sí no me la sabía, eh. Mira que tengo muchos años de carrera... ganar, gustar y golear. No pues hay que agregarle gozar", respondió entre risas.

"No, pues tenemos hasta el 2026 para eso", agregó sobre cuándo le gustaría ver a su equipo haciendo eso dentro del terreno de juego.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Canadá, este martes?

La Selección Mexicana enfrenta su segundo partido en esta Fecha FIFA de septiembre, mañana contra su similar de Canadá en el AT&T Stadium de Dallas.

Horario: 19:00 tiempo del centro de México.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.