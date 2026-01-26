Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
La dependencia informó resultados de 2025
La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) llevó a cabo la cuarta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi), en la que presentó avances en los programas de control interno y administración de riesgos correspondientes a 2025.
Durante la sesión se informó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la transparencia, el cumplimiento de metas y el desempeño institucional, mediante mecanismos de evaluación y seguimiento más eficientes.
En la reunión también se revisaron los programas en curso para el presente año, así como los trabajos realizados por el Comité de Ética, las acciones en materia de transparencia y los procesos de evaluación institucional.
De acuerdo con la dependencia, estos ejercicios buscan consolidar una gestión pública más ordenada, responsable y con mayor control interno dentro de la administración estatal.
