logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

La dependencia informó resultados de 2025

Por Redacción

Enero 26, 2026 06:09 p.m.
A
Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) llevó a cabo la cuarta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi), en la que presentó avances en los programas de control interno y administración de riesgos correspondientes a 2025.

Durante la sesión se informó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la transparencia, el cumplimiento de metas y el desempeño institucional, mediante mecanismos de evaluación y seguimiento más eficientes.

En la reunión también se revisaron los programas en curso para el presente año, así como los trabajos realizados por el Comité de Ética, las acciones en materia de transparencia y los procesos de evaluación institucional.

De acuerdo con la dependencia, estos ejercicios buscan consolidar una gestión pública más ordenada, responsable y con mayor control interno dentro de la administración estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

SLP

Redacción

La dependencia informó resultados de 2025

Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

SLP

Redacción

Anuncian demolición de palapas en mal estado

Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

SLP

Rolando Morales

El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento

Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP
Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

SLP

Pulso Online

Un número considerable de jóvenes ya han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información, informó la casa de estudios