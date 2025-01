Señala Argüello que su renuncia fue por complot en su contra

La panista Lidia Argüello Acosta declaró que su renuncia al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) se debió a hostigamientos por parte de otros trabajadores del partido, a los que se les dio la indicación, por parte de Verónica Rodríguez, de no dirigirle la palabra.

Señaló que también se le reemplazó de la representación del PAN ante el Ceepac, pocos días después de la elección partidista.

Argüello Acosta relató que, cuando dio a conocer su intención de participar en la renovación de dirigencia y se rumoró que Xavier Azuara apoyaría su candidatura, Verónica Rodríguez señaló que estaba traicionando su proyecto.

Derivado de esto, se dio la indicación a los trabajadores del partido de no dirigirle la palabra, de lo contrario serían despedidos.

“Yo llegaba, casi que me encerraba en mi oficina porque yo decía buenos días y nadie me contestaba y opté por ya definitivamente no ir, nada más iba por las mañanas, porque si no podía entablar diálogo con nadie”, comentó.

Además, detalló que una vez pasada la elección donde resultó ganadora Verónica Rodríguez para reelegirse como dirigente estatal del PAN, dos días después se sacó a Lidia Argüello del grupo de WhatsApp de representantes partidistas ante el Ceepac, dando a entender que ya se había presentado el oficio para reemplazarla.