Ceepac sin injerencia en elección de alcalde sustituto de Tancanhuitz

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no puede intervenir en el proceso de sustitución del alcalde de Tancanhuitz tras el fallecimiento de Jesús Franco Lárraga, pues es un tema que corresponde por completo al Cabildo, comentó la consejera electoral Graciela Díaz Vázquez.

“Sobre eso Ceepac ya no tiene ninguna injerencia, en algún momento me comentaron si habría que celebrar elecciones extraordinarias. No, no se tiene que celebrar, la ley es muy clara, solamente se celebran cuando estamos frente a una nulidad de la elección o frente a la inelegibilidad de la persona titular”, comentó.

Reiteró lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que en su artículo 43 establece que, en caso de una ausencia definitiva del presidente municipal, el Cabildo debe elegir a un suplente, de entre los integrantes del Ayuntamiento.

Díaz Vázquez comentó que ni siquiera en situaciones de conflicto, como la que se vivió en Tancanhuitz para elegir a la nueva presidenta municipal, puede haber intervención por parte del organismo electoral, en respeto a la autonomía del municipio.

“Una vez que los órganos de gobierno a nivel estatal y municipal, quedan debidamente integrados conforme a la ley, ya tienen su propio ámbito de competencia, ya tienen sus propias atribuciones y son un espacio autónomo que no tiene superioridad jerárquica”.