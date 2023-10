Sequía ya retrasa abasto de alimentos

Agricultores que dependen en gran medida de la lluvia para regar sus cultivos, se enfrentan a cosechas devastadas y pérdidas económicas significativas.

Esa situación ha llevado a un aumento en los precios de los alimentos básicos, como cereales, frutas y verduras, lo que afecta directamente a los consumidores.

“Desde marzo de este año nos la hemos visto difícil, tardan mucho en llegar los productos o a veces no llegan las cantidades que solicitamos y todo por el problema de la falta de agua. Nosotros como comerciantes nos vemos en la necesidad de subir los precios y no tanto para sacar ganancia, si no para recuperar lo de la inversión”, dijo una vendedora del mercado Hidalgo.

Algunos de los alimentos que más han tenido un impacto son el jitomate que se vende en 25 pesos, el limón en 50, la papaya en 26, el chayote y calabaza en 20, la uva alcanza hasta cien pesos, la mandarina 26 pesos, entre otros.

Los precios aumentan dependiendo las temporadas.