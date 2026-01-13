Será hasta febrero que despache la UAM del municipio de Soledad

Terminar detalles de cancelería, jardinería y otros acabados es lo único que falta para que la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad de Graciano Sánchez, quede lista para la mudanza de dependencias que podrían comenzar a operar desde ahí a finales de este mes de enero o principios de febrero.

Al respecto, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz comentó en entrevista que "en diciembre casi quedaba lista la nueva UAM. El pasado sábado 10 de enero hicimos una visita de supervisión al edificio y sólo faltan detalles de jardinería, cancelería, etcétera, pero ya son mínimos".

Dijo esperar que en pocos días ya se pueda empezar a hacer "ajustes y cambios para que, a finales de este mes o a principios de febrero, ya podamos estar trabajando en este nuevo centro de gobierno".

Una vez que la gran mayoría de las áreas se muden al nuevo edificio situado en la avenida San Pedro entre las calles de San José y San Juan, del fraccionamiento Valle de San Isidro, el inmueble que actualmente alberga a la Presidencia Municipal pasará a tener otro uso. Entre las opciones que se han manejado, están las de convertirlo en un museo o centro cultural para beneficio de la población. Principalmente, de la cabecera municipal.

