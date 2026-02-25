Será Víctor Nicolás Juárez, fiscal de delitos electorales

El Congreso del Estado, designó a Víctor Nicolás Juárez Aguilar como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, cargo que ocupará hasta el 19 de diciembre de 2030 para concluir el periodo que quedó vacante tras la renuncia de Luis Fernando González Macías.

La elección se resolvió por unanimidad, con 27 votos a favor en el Pleno, y permitió restituir la conducción formal de la Fiscalía, que permanecía sin titular definitivo desde finales de diciembre de 2025.

Juárez Aguilar fue propuesto dentro de la terna enviada por el Poder Ejecutivo, junto con Gabriela López Domínguez y América Ruiz Almendárez, cuyos perfiles fueron previamente declarados elegibles por la Comisión Primera de Justicia antes de pasar a votación.

El nuevo fiscal electoral es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con una maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito jurisdiccional.

Desde 2015 se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado; posteriormente asumió funciones de magistrado y llegó a ocupar la presidencia de ese órgano hasta 2025. Además, ha sido docente en la Facultad de Derecho "Ponciano Arriaga Leija", donde ha impartido materias vinculadas al derecho electoral.

Con su nombramiento, la Fiscalía Electoral queda nuevamente encabezada por un titular formal, responsable de investigar posibles delitos en materia comicial durante el periodo restante del encargo que concluye en diciembre de 2030.