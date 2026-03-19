Serrano dice que aumento a la Cruz Roja "no va"

Aunque la Cruz Roja en San Luis Potosí solicitó al Congreso del Estado duplicar el apoyo económico que recibe anualmente, de 100 mil a 200 mil pesos, legisladores locales anticipan que el incremento no se concretaría en los términos planteados, al encontrarse aún en fase de análisis y sin acuerdos definidos.

El diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, reconoció que, aunque ya hubo un primer acercamiento con representantes de la Cruz Roja, el aumento al doble "no está aún decidido" y difícilmente se concretará en esos términos. Señaló que será en una próxima reunión cuando se defina, de qué manera podría participar el Congreso este año, pero adelantó que se revisa la posibilidad de mantener un esquema similar al que ya se ha otorgado, al no existir antecedentes de un apoyo de mayor magnitud.

En paralelo, el diputado Roberto García Castillo, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sostuvo que el tema se encuentra en una etapa inicial y evitó fijar una postura. Indicó que primero deberán sostener un diálogo con la encargada de despacho de la Cruz Roja, María Díaz Infante. "Nos vamos a sentar con la titular de la Cruz Roja para platicar... vamos a estar analizando y no quiero dar una opinión hasta que tenga la información suficiente", declaró al ser cuestionado sobre la viabilidad del incremento.

La Delegación de la Cruz Roja Mexicana en la entidad planteó este aumento al advertir que, sin estos recursos, podría verse afectada la prestación de servicios médicos, especialmente en el contexto previo a sus colectas nacional y escolar, que representan sus principales fuentes de financiamiento.

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De acuerdo con el subdirector Jesús Aarón Cerecero Sánchez, la gestión del incremento inició desde octubre de 2025, pero la liberación de recursos suele retrasarse hasta marzo, a un mes del arranque de la colecta local en abril. Ante este escenario, la institución también contempla un esquema de aportaciones voluntarias entre trabajadores del Poder Legislativo para alcanzar una meta de recaudación de cinco millones de pesos.