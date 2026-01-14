logo pulso
SLP

Serrano dice respaldar veto a Ley Gobernadora

El diputado del Verde, señaló que el gobernador ejerce un "derecho que marca la ley"

Por Redacción

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Serrano dice respaldar veto a Ley Gobernadora

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, respaldó el veto del Ejecutivo a la llamada "Ley Gobernadora", y afirmó que la decisión privilegia la estabilidad política y legal en San Luis Potosí.

"Con la decisión de ejercer su derecho al veto de la Ley Electoral, yo veo a un gobernador que privilegia en todo momento la condición de estabilidad para el estado", declaró el legislador, al fijar postura tras el freno a la reforma que obligaba a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027.

Serrano Cortés señaló que la iniciativa, presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fue analizada conforme al procedimiento legislativo, pero subrayó que cada poder está ejerciendo las atribuciones que le marca la ley. "Cada quien está ejerciendo el derecho que marca la ley", sostuvo.

Indicó que el veto se dio después de que el Tribunal Estatal Electoral rechazó una impugnación ciudadana relacionada con la reforma, y afirmó que coincide con los argumentos que sustentaron esa resolución.

En el contexto político abierto tras el veto, el diputado también aseguró que los resultados electorales no dependen de reformas específicas ni de propuestas legislativas, al señalar que "no se necesita de ningún tipo de propuesta legislativa para obtener el triunfo que ya ha acreditado el Partido Verde en anteriores procesos electorales".

