Serrato realizó buen trabajo en SCT: Gabino Morales

El extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Leonel Serrato Sánchez es una persona honesta, es su mejor cualidad, aunque tenga algunas actitudes que no a todos les gustan, reconoció el delegado de los Programas del Bienestar, Gabino Morales Mendoza.

Aseguró que las bajas puntuaciones que obtuvo en el Semáforo de Evaluación Gubernamental no implican que haya realizado un mal trabajo al frente de la dependencia, en este sentido, citó la publicación que realizó Serrato Sánchez en sus redes sociales, en los cuales destacó algunos proyectos que no se tomaron en cuenta; pero se avanzó mucho en la dependencia.

"Porque a veces no entendemos qué criterios se toman en cuenta, yo lo que tomaría en cuenta del trabajo que ha realizado Leonel es la honestidad, tiene un carácter especial mi amigo, tendrá algunas actitudes que no a todos les caen, pero lo que yo puedo ser testigo porque he trabajado con él es que es una persona honesta", detalló.

Agregó que se debe tomar en cuenta que, en el SCT, se avanzó en la parte de la lucha contra la corrupción trabajando con honestidad, pues ya no se aceptan mordidas o moches para avanzar en los trámites, lo cual dijo valora más que otros criterios.

Con respecto, a una posible incorporación de Serrato Sánchez, el exfuncionario estatal, declaró recientemente que ya pasó por la Secretaría del Bienestar, y descartó su reincorporación, aunque sí dijo que participará en una posible campaña a lado de Gabino Morales.