Servicio de transporte se vuelve deficiente

Usuarios del transporte público en la zona metropolitana de San Luis Potosí denunciaron la baja frecuencia de diversas rutas, entre ellas la 3, 16, 20 y 36, las cuales, aseguran, tardan entre 30 y 40 minutos en pasar.

Alberto, usuario de la ruta 20, relató que diariamente debe tomar la unidad sobre la avenida San Pedro para trasladarse a la plaza Tangamanga, donde se ubica su centro de trabajo. Debido a la irregularidad en el servicio, señaló que se ve obligado a salir con hasta una hora de anticipación para poder llegar a tiempo.

Explicó que esta ruta cubre un trayecto amplio, que va desde la colonia La Virgen hasta Lomas; sin embargo, considera que el número de unidades es insuficiente. "He visto otras rutas que en media hora pasan hasta tres veces; la ruta 20 apenas pasa una en ese tiempo. Hacen falta más unidades", expresó.

Por otra parte, usuarios de la ruta 16, que recorre desde Soledad de Graciano Sánchez hasta la colonia El Paseo y la avenida de los Pinos, reportaron tiempos de espera aún mayores, que van de 45 minutos a una hora.

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Además de la baja frecuencia, los pasajeros también señalaron deficiencias en el servicio, como conducción imprudente, falta de cambio y omisión de paradas, incluso cuando los usuarios hacen la señal correspondiente.

Ante esta situación, los inconformes hicieron un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que supervise el funcionamiento de estas rutas, así como para que considere la incorporación de más unidades, ya que afirman son insuficientes en comparación con otras líneas.