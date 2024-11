Revela el SNTE fallas en el servicio médico a maestros

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), revisa en la Zona Huasteca, con la delegación del ISSSTE, las condiciones en las que vive el magisterio por falta de atención médica.

El secretario general de la Sección 26, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, dijo que pedirán al gobernador la donación de un terreno para la construcción de un hospital de tercer nivel en la Zona Centro del Estado, porque la clínica de Carlos Díaz Gutiérrez ya es insuficiente.

El dirigente sindical se presentó en Matlapa a las 6:30 de la tarde, con el fin de reunirse con los docentes y tratar el tema del ISSSTE, sobre todo por la creciente demanda de mejora del servicio médico.

Explicó que en el caso de Tamazunchale, los trabajadores de la educación han expresado que lo que falta son médicos, y no hay especialistas ni enfermeras suficientes, y eso va generando un fuerte retraso en la atención de cirugías urgentes.

manifestó que las fallas son de tal magnitud que ni siquiera se cuenta con servicio de ambulancias, y eso coloca al ISSSTE en una situación muy delicada con el magisterio.

Agregó que es urgente atender el rezago del ISSSTE, sobre todo porque finalmente, los trabajadores son derechohabientes y se espera que no llegue el día en que tengan y se espera que no llegue el día en que quieran tomar las instalaciones. “Si no se les da el canal correspondiente, se corre el riesgo de que haya dificultades para que se pueda tranquilizar a los trabajadores de la educación”.

Añadió que de manera adicional, ya se encuentran en gestiones para que el gobernador apoye con la donación de un terreno que permita la construcción de una clínica de tercer nivel del ISSSTE, si se parte del entendido de que la de Carlos Diez Gutiérrez ya es considerada insuficiente.