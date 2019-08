"Servidores públicos debe tener integridad"

"La integridad debe ser una condición del servidor público, no es una cualidad ni una virtud. No nos van a dar un premio por ser íntegros, porque es una condición que debemos cumplir. Nadie que no entienda el principio de integridad puede pertenecer al servicio público". Así lo señaló Daniel Pedroza Gaitán Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado.

Al presidir el evento "Diálogo por la Integridad" bajo la temática Integridad en el Servicio Público, Pedroza Gaitán precisó que "la integridad no solo es una cuestión de honestidad, de no tomar lo que no nos corresponde, sino también de seriedad, compromiso, conocimientos, capacidad, de empeño en el trabajo, no basta solamente con sentarnos en un escritorio y cumplir, significa hacer cada día mejor las cosas porque hay

una exigencia ciudadana hacia los servidores públicos con toda razón y justificación".

Convocados por Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Estado, el titular de la Sefin estuvo acompañado en la mesa por los panelistas Juan Manuel Arias González Asesor Jurídico especialista en temas jurídicos, financieros, servicio público y privado; así como de Silvia Leticia Sánchez Aguilar catedrática y especialista en temas de género, equidad, literatura, valores, tercera edad y educación, quienes expusieron sus puntos de vista sobre la importancia de la integridad dentro del servicio público en San Luis Potosí. Fungió como moderadora Sara Hernández Aguilar Directora Jurídica de la dependencia.

Rosillo Iglesias precisó que Daniel Pedroza, es el primer titular que participa como ponente en las mesas de Diálogo por la Integridad "lo cual merece el reconocimiento no solo al compromiso sino también a su liderazgo. Si estos temas no permean desde el ejemplo, difícilmente se podrán asimilar por todos los integrantes de las dependencias".