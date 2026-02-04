Sheinbaum inaugurará la URC este sábado en Soledad
La presidenta encabezará el evento en Soledad de Graciano Sánchez
A casi cinco meses que inició el ciclo escolar, el campus San Luis Potosí de la Universidad 'Rosario Castellanos' (URC) oficialmente será inaugurado el próximo sábado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El 8 de septiembre inició el ciclo escolar de la casa de estudios federal, que hasta esa fecha registraba un avance del 80 por ciento en la conclusión de la obra.
Al dar a conocer la agenda de actividades públicas de la mandataria nacional, del 5 al 8 de febrero, el gobierno federal confirmó que acudirá a la inauguración del complejo universitario, ubicado en la localidad Rancho Nuevo, en Soledad de Graciano Sánchez.
Refirió que el evento protocolario está programado a las 11:15 horas, donde se espera la asistencia de funcionarios federales y estatales, entre ellos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Para dicho período escolarizado se inscribieron 3 mil 400 jóvenes en la plataforma de la universidad, de los cuales se seleccionaron 800 aspirantes después de realizar un curso propedéutico, donde fue analizado su desempeño en diferentes áreas académicas.
