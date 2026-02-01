logo pulso
Sí abrirán el día dos, cajas recaudadoras de predial en Soledad

Por Leonel Mora

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
El lunes 2 de febrero sí operarán las cajas recaudadoras de Soledad y ofrecerán el descuento de 10 por ciento en el pago del impuesto predial, aunque ya sin los horarios especiales que se tuvieron durante enero.

Hasta el viernes 30 de enero, la afluencia de contribuyentes se mantuvo, aunque no tan numerosa como en el primeros días del año cuando el Ayuntamiento obsequió electrodomésticos y otros utensilios del hogar a cambio del pago del gravamen catastral, dentro de su programa "Contribuyente Cumplido".

En febrero, el gobierno municipal mantendrá la operación de siete puntos fijos de cobro además de una unidad móvil cuyos recorridos por las colonias y localidades rurales se informa a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. Las direcciones de los puntos fijos también pueden ser consultadas en los perfiles oficiales.

El impuesto predial sigue siendo, para Soledad y para el resto de los municipios del estado, el ingreso propio principal que se destina a pagar el gasto corriente que genera la prestación de los servicios públicos, además de la realización de obras de infraestructura como algunas pavimentaciones.

