Siete presbíteros cumplen 25 años de vida sacerdotal

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y el obispo emérito de Texcoco Juan Manuel Mancilla Sánchez tomaron la renovación de votos de siete sacerdotes que fueron ordenados en la Catedral el 5 de mayo del año 2001 por el entonces arzobispo Luis Morales Reyes.

La renovación de votos forma parte del seguimiento a la profesión de fe que los sacerdotes, que forman parte de los pronunciamientos durante la ceremonia de ordenación.

Aquel 5 de mayo, Morales Reyes ordenó a los presbíteros Alejandro García Sánchez, Miguel Ángel Carvajal Morales, Juan Antonio Serna Zubieta, Alfredo Sánchez Escareño, Pascual Segura Rangel, Álvaro Anselmo Velázquez Ramos y Carlos Jorge García Noyola.

En la misa de 25 aniversario, el obispo Juan Manuel Mancilla dijo en la homilía que el ejercicio del sacerdocio de quienes cumplieron 25 años de ordenación, es tan trascendente como el hecho de que su presencia ha generado alegría en las parroquias a las que pertenecen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que todos ellos han inspirado alegría y respeto, por lo que se debe agradecer que se han entregado a su ministerio de culto religioso.

El potosino obispo emérito dijo que para él ha sido una gracia vivir en un espacio de la grandeza del Seminario Mayor de San Luis Potosí.

Se trata precisamente del seminario que vuelve a enriquecer y a encauzar el sacerdocio, agregó Mancilla.

Dijo que los sacerdotes saben convivir y saben relacionarse, propician relaciones humanas constructivas y eso les da ser digno de confianza.