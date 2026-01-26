Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

Este 26 de enero, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dio a conocer de manera oficial la apertura del registro para aspirantes que deseen participar en el Proceso de Admisión 2026-2027.

El anuncio fue encabezado por el rector Alejandro Zermeño Guerra, acompañado por Claudia González Acevedo, titular de la Secretaría de Servicios Escolares, quienes detallaron las fechas y etapas del procedimiento para las y los aspirantes

Durante su intervención, González Acevedo precisó que dicho registro inició desde el pasado 19 de enero a través de la plataforma oficial aspirantes.uaslp.mx.

Señaló que desde esa fecha ya se cuenta con un número considerable de jóvenes que han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información para participar en el proceso.

Recordó que desde el año 2020, la inscripción a la UASLP se realiza completamente en línea, lo que representa un beneficio tanto para los aspirantes locales como para quienes provienen de otros estados.

El periodo para crear cuenta y completar el registro estará abierto hasta el 31 de mayo. En cuanto a la documentación requerida, se solicita a los aspirantes contar con su CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, constancia o certificado de estudios de bachillerato en formato PDF y una fotografía digital en fondo blanco, con las características especificadas en la plataforma.

Las autoridades insistieron en la importancia de consultar el apartado de preguntas frecuentes dentro del sitio web, donde se resuelven la mayoría de las dudas comunes: https://aspirantes.uaslp.mx/PreguntasFrecuentes.

A través del mismo sitio web, los aspirantes deberán dar seguimiento a su proceso, cargar documentos, verificar su validación, realizar el pago correspondiente y consultar el avance de su registro, hasta presentar el examen de conocimientos y el psicométrico.

En relación con los costos, se precisó que el monto de la ficha varía de acuerdo con el nivel y la procedencia de los estudios del aspirante.

Para quienes cursan o hayan cursado la secundaria y desean ingresar a la Escuela Preparatoria de Matehuala, la cuota es de 735 pesos; mientras que para quienes provienen de ese plantel o bachilleratos incorporados a la UASLP, será de 860 pesos.

Las y los alumnos de preparatorias no incorporadas a la UASLP, pero ubicadas dentro del estado de San Luis Potosí, el monto es de 995 pesos. Quienes cursan o hayan cursado el bachillerato en el extranjero o en instituciones con clave de centro de trabajo distinta a la del estado de San Luis Potosí deberán cubrir un costo de mil 330 pesos.

Uno de los cambios más relevantes para este ciclo es la aplicación del examen de conocimientos y el examen psicométrico, que serán en un mismo día.

Ambos se realizarán el 3 de julio: el primero se llevará a cabo a las 8:00 horas y el segundo a las 13:00 horas, en los salones de la entidad en la que deseen estudiar. Esta modificación responde a recomendaciones de estudiantes foráneos, quienes señalaron las dificultades que implicaba trasladarse en distintas fechas para presentar las evaluaciones.

Respecto a la demanda esperada, se informó que en el ciclo 2025 se registraron 14 mil 791 aspirantes, mientras que para el ciclo 2026 se proyecta una cifra aproximada de 15 mil 500. No obstante, se aclaró que se trata de una estimación, ya que no todos los aspirantes que inician el proceso lo concluyen, debido a situaciones académicas, cambios de residencia u otros factores personales.

La capacidad definitiva de admisión será determinada por el Consejo Directivo Universitario (CDU).

Finalmente, las autoridades universitarias reiteraron la invitación a los jóvenes y adultos interesados en alguna de las más 100 carreras, a informarse oportunamente y cumplir con cada una de las etapas del proceso para participar en la selección de ingreso al ciclo 2026-2027.