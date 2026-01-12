Por iniciar, el proceso de admisión a la UASLP
La casa de estudios puso a disposición de los aspirantes los pasos a seguir
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó que está por iniciar el Proceso de Admisión 2026 y puso a disposición de los aspirantes los pasos a seguir.
Recordó que el proceso cuenta con varias etapas, por lo que "es importante que las conozcas para que realices todo tu proceso en tiempo y forma".
Período del trámite de registro
Del 19 de enero al 31 de mayo 2026
Alta y aprobación de documentos
Del 19 de enero al 31 de mayo de 2026
Realización de pago de registro al examen
El pago debe ser inmediato
Comprobación de terminación íntegra de Bachillerato
Fecha límite: 26 de junio de 2026
Aplicación del examen psicométrico en el interior del estado
3 de julio de 2026 (1:00 pm)
Aplicación de Examen Psicométrico
03 de julio de 2026 (1:00 pm)
Aplicación del Examen Único de Conocimientos
Se realizará el viernes 3 de julio de 2026 (8:00 am)
Publicación de resultados del Examen de Admisión
12 de julio de 2026
Toda la información se localiza en este link oficial:
