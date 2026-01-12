Por iniciar, el proceso de admisión a la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó que está por iniciar el Proceso de Admisión 2026 y puso a disposición de los aspirantes los pasos a seguir.

Recordó que el proceso cuenta con varias etapas, por lo que "es importante que las conozcas para que realices todo tu proceso en tiempo y forma".

Período del trámite de registro

Del 19 de enero al 31 de mayo 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alta y aprobación de documentos

Del 19 de enero al 31 de mayo de 2026

Realización de pago de registro al examen

El pago debe ser inmediato

Comprobación de terminación íntegra de Bachillerato

Fecha límite: 26 de junio de 2026

Aplicación del examen psicométrico en el interior del estado

3 de julio de 2026 (1:00 pm)

Aplicación de Examen Psicométrico

03 de julio de 2026 (1:00 pm)

Aplicación del Examen Único de Conocimientos

Se realizará el viernes 3 de julio de 2026 (8:00 am)

Publicación de resultados del Examen de Admisión

12 de julio de 2026

Toda la información se localiza en este link oficial:

https://aspirantes.uaslp.mx/