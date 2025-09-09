Sigue adeudo de gobierno con Ceepac

La consejera presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, informó que hasta el momento no ha habido respuesta positiva de la Secretaría de Finanzas del Estado al adeudo de 21 millones de pesos correspondiente a la elección extraordinaria del Poder Judicial.

Sin embargo, aclaró que dicho pendiente no afecta la operatividad normal del organismo, ya que las percepciones ordinarias sí se han recibido, salvo las de agosto, que se espera en esta primera quincena de septiembre se hagan efectivas.

“El adeudo de 21 millones de pesos deviene del convenio firmado entre el Ceepac y el Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso electoral concurrente de personas juzgadoras. El convenio estableció responsabilidades financieras compartidas, algunas que corresponden al órgano nacional, como la integración de mesas de casilla, fiscalización de candidaturas locales, pago de supervisores y capacitadores federales entre otros rubros”, precisó la funcionaria.

Blanco López dijo que el tema se está revisando con oficinas centrales y que se han hecho diversas gestiones “ante la Secretaría de Finanzas y ante Gobierno del Estado”, pero que, lamentablemente, no ha habido una respuesta positiva a las solicitudes del Ceepac, por lo que se seguirá insistiendo en el tema.

Blanco López aclaró que dicho adeudo “no afecta la operatividad del consejo en cuanto a gasto ordinario, ya que hasta el momento se ha recibido lo correspondiente hasta el mes de julio, quedando pendientes los ingresos de agosto. Estamos en conversaciones y tenemos confianza en que esos recursos van a llegar en esta quincena de septiembre”.