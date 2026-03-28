Sigue en picada bonanza comercial de Carranza

La vida económica de la avenida Venustiano Carranza va en caída libre y es fecha que no aparecen alternativas para reactivar el corredor comercial y devolver la pujanza que le había caracterizado hasta antes de la pandemia, advirtió el ex presidente del Corredor Cultural Carranza, Alberto Narváez Arochi.

Advirtió que la solución definitiva al problema de Carranza, podría quedarse en veremos, y quedarse así, representa a su vez un retraso más. Dijo que el caso de la avenida lleva el antecedente de que no se han hecho las cosas a tiempo ni en su debido espacio, por lo que estos procesos de solución para reactivar la economía y la vida del sector, se han quedado para después y van generando retraso.

"Detenerse, para nosotros significa retroceder".

Recordó Narváez Arochi que la avenida Venustiano Carranza está prácticamente muerta, lo que se puede constatar a simple vista con todo lo que ocurre y lo que no está ocurriendo. Por ejemplo, de nueva cuenta está empezando a proliferar gente en situación de calle, que busca espacios para resguardarse en la noche.

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Observó que la autoridad no ha hecho lo que tendría que estar realizando, es decir reactivar la movilidad y por lo tanto, generar las condiciones para que los clientes vayan llegando en mayor número, pero también que mantengan viva la zona de día y de noche.

Dijo que es totalmente falso que la avenida Venustiano Carranza ofrezca rentas muy altas. Lo que prevalece, dijo, es la ley de la oferta y la demanda.