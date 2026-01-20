Sigue investigación de policías en Zacatecas

El proceso judicial que enfrentan cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí, vinculados a proceso en Zacatecas por su presunta participación en el traslado y abandono de siete cadáveres en Villa de Cos, se encuentra actualmente en la etapa de investigación complementaria, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández.

El funcionario explicó que en esta fase tanto la defensa de los imputados como el Ministerio Público continúan con la integración de pruebas y evidencias, las cuales deberán ser presentadas en la próxima audiencia que convoque el juzgado correspondiente, conforme avancen los tiempos procesales.

Juárez Hernández señaló que, al tratarse de una carpeta de investigación radicada en otra entidad, la intervención directa de la SSPC es limitada, por lo que la dependencia se mantiene a la expectativa del desarrollo del procedimiento y de los requerimientos que emitan las autoridades judiciales.

Precisó que no existe falta de respaldo jurídico hacia los elementos involucrados, aunque aclaró que éstos cuentan con defensa particular. No obstante, la Secretaría, dijo, brinda apoyo institucional al proporcionar la información que sea solicitada, tanto por la defensa como por el Ministerio Público, en cumplimiento de la ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el titular de la SSPC consideró que, desde la percepción de la dependencia, el panorama del caso es positivo y confió en que conforme se desahoguen las etapas del proceso judicial se obtendrá mayor claridad sobre la situación legal de los policías potosinos.