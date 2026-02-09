Siguen trabajando en el balneario Splash

Aunque se encuentra en proceso un trámite de juicio de amparo en contra de la ampliación de las instalaciones del espacio acuático del parque Tangamanga 1, la obra continúa incluyendo el domingo.

Los constructores utilizan maquinaria pesada para la nivelación y conformación del suelo.

Además, realizan excavaciones con las que pretenden generar la infraestructura que dé más espacio a las áreas del parque acuático.

En el sitio se aprecia la presencia de maquinaria, la que ayuda a transformar el suelo de la zona, donde según la presunción de la organización civil Cambio de Ruta, el gobierno acabaría con la vegetación para generar infraestructura que amplíe el centro acuático.

Aunque inicialmente el centro acuático fue planeado como una inversión privada en un espacio público, que por años operó una empresa propiedad de un inversionista local, el Gobierno del Estado recuperó el centro y lo operó sin contratiempos hasta el tiempo de la pandemia.

Por entonces y hasta la entrega del 26 de septiembre de 2021, todos los equipos se quedaron operando en condiciones óptimas.

El parque acuático contaba con un estacionamiento grande, una taquilla, área de sanitarios, vestidores y un gimnasio. También fue equipado con alberca, chapoteaderos, una alberca de olas muy grande que era visitada por los habitantes de la ciudad y visitantes en temporada de Semana Santa. Además, contaba con toboganes y áreas de mesas y sillas para el consumo de alimentos y áreas verdes muy amplias.

Adicionalmente, el área recibía mantenimiento constante, tal y como ocurría con los equipos para movilizar las olas en la alberca, tarea que se realizaba bajo el agua. El mantenimiento incluyó las calderas para todas las albercas.