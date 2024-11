“Simula el PAN una democracia interna”

Si bien la renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) será abierta a la militancia, el grupo liderado por Marko Cortés y Jorge Romero ha buscado “amarrar” las elecciones locales por Consejo Estatal para mantener el control de los Comités Estatales, declaró la exsenadora y aspirante a la presidencia nacional del PAN, Adriana Dávila Fernández.

En entrevista, advirtió que esta situación no ha sucedido únicamente en San Luis Potosí, donde la Comisión Permanente Estatal aprobó el método extraordinario para la renovación de dirigencia, esto también se ha visto en Guanajuato, Puebla, Estado de México, Yucatán, Sonora y Chihuahua, lo que calificó como una simulación de democracia al interior del partido.

“Aceptaron una elección de militancia para la dirigencia nacional, pero amarraron todas las elecciones locales con consejo, de tal manera que no se haga una promoción o movilización de panistas que quieran participar en este proceso. Están buscando inhibir la votación, porque saben perfectamente que eso les permite mantener control de los comités estatales”, comentó Adriana Dávila.

También señaló que el PAN debe tener dirigencias de tiempo completo, no casos como Marko Cortés que es dirigente nacional y senador, o el aspirante a sucederlo en la presidencia del partido, Jorge Romero, que figura también como diputado federal. El mismo caso sería con Verónica Rodríguez, que podría reelegirse como dirigente estatal en San Luis Potosí manteniendo su puesto como senadora.

“Tengo respeto a todas las mujeres que participan, pero me parece que lo que se necesita hoy son dirigencias de tiempo completo. No pueden tener tantas actividades (...) tienen 20 cargos al mismo tiempo, perdón por la exageración, como si no hubiera más personas que pudieran ocuparse y dedicarse a este proceso”, declaró.

Respecto a la situación del PAN en San Luis Potosí durante los últimos años, Dávila Fernández comentó que ve con tristeza la renuncia de varios panistas, sobre todo después de haber tenido una gubernatura con Marcelo de los Santos y de haber estado a punto de ganarla nuevamente con Sonia Mendoza y Octavio Pedroza.

“Han renunciado muchos compañeros al partido y eso no es bueno, no es sano, lastima la democracia interna y hace pequeños los liderazgos (...) resulta ser que nos vamos desdibujando y ves las consecuencias. Tienes a Sonia en el Verde, o a Josefina Salazar y Marco Gama en MC, es una tristeza, esas son las consecuencias de la falta de democracia”, manifestó.