Propone una diputada regular videosesiones

La diputada Jacqueline Jauregui Mendoza presentó una iniciativa de reforma para establecer en el reglamento del Congreso del Estado la posibilidad de realizar reuniones de comisiones legislativas por videoconferencia en cualquier situación, no únicamente en situaciones extraordinarias.

Derivado de la pandemia del Covid-19, el Congreso del Estado implementó el uso de videoconferencias para sesiones de las comisiones legislativas, reconociendo el uso de esta modalidad en el reglamento del Poder Legislativo, sólo en el supuesto de “epidemias, peligro de invasión, caso fortuito o fuerza mayor en el país o en el Estado.”

Aún pasando el estado de pandemia, desde la anterior Legislatura se ha mantenido la modalidad a distancia dentro de las comisiones legislativas. Si bien las sesiones se llevan a cabo de forma presencial, en numerosos casos hay legisladores conectados por medio de videollamada, usando pantallas en las salas y salones del Congreso.

La iniciativa plantea establecer esta modalidad dentro del reglamento no sólo en situaciones extraordinarias, por considerarse una “limitación restrictiva que no responde a las necesidades contemporáneas de las y los legisladores, en particular de aquellos que residen en el interior del estado”.

“San Luis Potosí abarca una vasta extensión territorial de 61,138 kilómetros cuadrados, dividida en 15 distritos electorales. Esto implica que muchas y muchos legisladores enfrentan desafíos logísticos significativos para desplazarse hasta la capital del estado, lo que puede ralentizar la atención de los asuntos legislativos, especialmente si se limita el uso de tecnologías que faciliten la participación a distancia”, establece la diputada en su exposición de motivos.

Jáuregui Mendoza argumenta que este cambio permitiría acelerar los procesos legislativos, mejorar la participación y reducir los costos operativos, contribuyendo a “un Congreso más eficiente, accesible y acorde a las realidades tecnológicas y territoriales del estado”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias, donde deberá ser analizada antes de votarse en el Pleno.