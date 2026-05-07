Simulacro duplica los participantes de 2025, señala CEPC

El encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil, César Manuel Rocha Moreno, informó que en el Primer Simulacro Nacional 2026 participaron mil 441 inmuebles en San Luis Potosí, casi el doble que en mayo del año pasado, cuando se registraron 774.

En total, dijo, se tuvo un estimado de más de 88 mil personas involucradas, entre dependencias federales, estatales y empresas privadas. Aun así, consideró que el principal reto es lograr una mayor participación para el ejercicio del 19 de septiembre.

Señaló que parte del trabajo pendiente es reforzar la cultura de la protección civil, incluso desde edades tempranas. Comentó que en varios simulacros ha observado que niñas y niños suelen involucrarse más, mientras que entre adultos todavía hay quienes ven estas actividades como una pérdida de tiempo.

Insistió en que los simulacros sirven como una forma de autoevaluación para saber cómo reaccionar ante una emergencia, por lo que invitó a que no se limiten a fechas oficiales y se realicen

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también en casas, colonias y espacios privados.

También explicó que es importante que cada institución lleve a cabo sus propios ejercicios, sin que la autoridad intervenga directamente en la evacuación, para que puedan identificar fallas en sus planes de emergencia. Protección Civil, añadió, participa como observador y posteriormente emite recomendaciones.

En este simulacro, la hipótesis manejada a nivel nacional fue un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el noroeste de Guerrero, aunque se pueden plantear otros escenarios, como incendios o explosiones, dependiendo de los riesgos de cada lugar.