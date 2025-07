Sin admitir que su página fue hackeada, la FGE presume que da a usuarios servicio seguro

Sin ninguna alusión a la información de que está enfrentando un chantaje de un hacker que amenaza con difundir información robada de su página web a menos que reciba un rescate de 6 mil dólares, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que "cuenta con las medidas necesarias para que sus usuarios realicen sus trámites de manera segura".

En un comunicado que podría significar la respuesta a la revelación del periodista Ignacio Gómez Villaseñor difundió en su red social de X, la dependencia que dirige Manuela García Cázares no hace mención al problema y, en cambio, señala que le está "dando revisión y mantenimiento en sus servidores informáticos destinados a brindar servicios a la ciudadanía".

Gómez Villaseñor divulgó esta mañana que un hacker chantajea a la FGE para no difundir información robada, pues exige 6 mil dólares a la Fiscalía para no difundir 73 mil cartas de no antecedentes, cuya base de datos puso en venta en sitios en los que se comercia con datos robados.

El comunicado de al FGE ignora toda situación, y en contraste, señala que su red para entregar estas constancias se encuentra "en actualización preventiva", por lo que anunció que pondrá a disposición de la ciudadanía de manera temporal otro sistema para la solicitud del trámite referido.

La FGE presumió que "cuenta con la infraestructura necesaria para proporcionar accesos seguros a sus portales web y garantizar que las personas continúen realizando sus trámites de manera segura", asegurando "su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información confidencial de los usuarios".