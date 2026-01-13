Sin "agarrar vuelo", el PRI para elecciones del 2027

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue sin "agarrar vuelo" con el desmantelamiento de sus áreas operativas por despido de trabajadores y pocos interesados en comenzar a presumir sus perfiles, técnicamente no hay empuje para definir, quiénes aspiran a los diversos cargos de elección popular para 2027.

Hasta ahora, los únicos pronunciamientos visibles se encuentran en el círculo más cercano de la dirigencia estatal, incluyendo a la actual titular de la presidencia del partido, Sara Rocha Medina, quien a partir de la aprobación de reforma electoral que obliga a los partidos políticos, a no postular varones, se pronunció de manera pública por competir por la candidatura a la gubernatura del estado.

Sin embargo, de manera abierta no hay pronunciamientos de militantes del tricolor que expresen su intención de buscar un cargo de elección popular.

A diferencia de los periodos previos a las elecciones de los años 2023, 2020, 2017, 2014, 2011, 2008 y 2005, cuando comenzaba la efervescencia política, ahora no hay pronunciamientos abiertos ni actividades que evidencien el inicio de la carrera por competir para los cargos de elección popular.

Hay más pronunciamientos incluso en Morena, que ha presentado a algunos diputados que mantienen abierta su actividad política, mismo caso que ocurre con Movimiento Ciudadano, aunque en esos casos, lo que más frecuentemente se ve en la actividad ocurre en las redes sociales, donde todos los partidos políticos difunden gráficas de supuestos resultados de encuestas.