Sin apoyo, afectados por cierre de escuelas

Tras el anuncio del gobierno federal sobre retomar la entrega de apoyos a beneficiarios del programa "Escuelas de Tiempo Completo", que paró operaciones en 2020, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado indicó que no se sumará a esta iniciativa por falta de liquidez.

Desde que el gobierno federal suspendió el programa, 686 escuelas en el estado cerraron sus puertas, afectando así a familias, principalmente de escasos recursos, toda vez que en estos planteles se brindaba alimentos a los menores y también se dejó de prestar el horario extendido para la atención de estudiantes de educación básica.

Las autoridades de la Secretaría de Educación estatal precisaron que actualmente se está atravesando por un momento económico complicado por la falta de pagos a temas como pensiones a maestros y de nómina a profesores de telescundarias, por lo que no hay liquidez para la reapertura del programa o en su caso el apoyo a los beneficiarios. "Al momento no hay un recurso que pudiera ayudar a las escuelas de tiempo completo" precisó el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo. No obstante, el secretario señaló que en el caso de que sea el gobierno federal quien mande el recurso las escuelas se abrirían de inmediato, toda vez que calificó de positivo al programa por su beneficio para las y los estudiantes de San Luis Potosí.

Por su parte la vocería de la dependencia estatal explicó que dado que la distribución de los recursos a las familias beneficiadas corre a cargo del programa "La Escuela es Nuestra", que suplió al de "Escuelas de Tiempo Completo", la operatividad deberá llevarla la Secretaría

del Bienestar.