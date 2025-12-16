logo pulso
Sin foros, ni mesas de trabajo, la Ley Santi se estanca

Por Rolando Morales

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A

La aprobación de la Ley Estatal de Movilidad, conocida como la Ley Santi, continúa detenida en el Congreso del Estado, debido a la falta de foros y mesas de trabajo para realizar las consultas obligatorias a personas con discapacidad y a pueblos originarios, informó Josué Santiago, coordinador de proyectos del colectivo Derechos Urbanos.

El activista recordó que, conforme a la legislación vigente, ninguna ley puede ser aprobada sin cumplir con estos procesos de consulta, por lo que hizo un llamado al Poder Legislativo para que destine los recursos necesarios y garantice que dichas consultas se realicen en tiempo, forma y con metodologías adecuadas.

Santiago explicó que, una vez concluidas las consultas, se espera que la iniciativa pueda avanzar hacia su aprobación. Destacó que, pese al estancamiento legislativo, la propuesta ya ha sido ampliamente socializada, pues se han realizado diversos foros incluso de carácter informal con universidades, colectivos y otros sectores, con el objetivo de integrar el mayor número de opiniones posibles.

"Esperamos que asuman este compromiso por la vida de todos los potosinos y reconozcan la movilidad como un problema urgente", enfatizó.

Finalmente, Josué Santiago subrayó la relevancia de que la Ley Santi sea aprobada a la brevedad, al recordar que San Luis Potosí ocupa el sexto lugar nacional en tasas de siniestros viales. Añadió que esta problemática no se limita a la capital.

