Sin observaciones la Cuenta Pública 2024 del gobierno capitalino

La Capital potosina destacó en el Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al no registrar ninguna observación en la revisión practicada al Municipio de San Luis Potosí.

De acuerdo con la auditoría número 1702, bajo la modalidad de cumplimiento, la ASF revisó un monto total de 77 millones 615 mil 100 pesos correspondientes a recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales 2024, lo que representó el 100% del universo seleccionado.

El órgano fiscalizador determinó seis resultados. En todos ellos "no se detectaron irregularidades", concluyendo que el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos públicos, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Adquisiciones del Estado.

La revisión incluyó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), aplicados en obras de pavimentación, rehabilitación de vialidades, construcción de infraestructura peatonal y adquisición de uniformes, todos adjudicados conforme a la normativa vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, la administración municipal de San Luis Potosí Capital consolida su posición como uno de los gobiernos locales con manejo responsable y transparente de los recursos federales, al obtener un dictamen sin observaciones por parte del máximo órgano de fiscalización del país.