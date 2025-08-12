SINBON Electronics inicia operaciones en SLP

Empresa taiwanesa comenzó operaciones en San Luis Potosí con una inversión de 27 millones de dólares y la generación de 700 empleos directos.

Se trata de una industria de proveeduría para empresas automotrices y de energías limpias.

La empresa denominada SINBON Electronics fabricará arneses para cables y sistemas de interconexión, que ya tienen clientes en América, a partir de estándares internacionales de sistemas de gestión de calidad y mejora continua.

La empresa que se instala en San Luis Potosí reforzará la red global de manufactura.

La compañía fue fundada en 1989 pero ya tiene plantas en Asia, Europa y el continente americano, pero además, desarrolla sus actividades con estándares de sustentabilidad ambiental.