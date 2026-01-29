logo pulso
Sindicalizados del ITSLP reprueban que Bárcenas Torres siga en el cargo

Por Leonel Mora

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Sindicalizados del ITSLP reprueban que Bárcenas Torres siga en el cargo

Trabajadores sindicalizados del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) reiniciaron sus protestas en contra de la gestión del todavía director José Diego Bárcenas Torres, de quien dicen que se niega a dejar el cargo a pesar de que, oficialmente, ya concluyó su periodo administrativo.

Desde el pasado lunes, de acuerdo con la representante de al menos 315 integrantes del gremio, Rosario Villaseñor Oliver, la base sindical reactivó la colocación de lonas de protesta en la reja perimetral de la institución ubicada en el cruce de la lateral de la carretera a Rioverde y la avenida Circuito Oriente, frente a la Unidad "Ponciano Arriaga" (UPA).

Se señala al director de "presuntas irregularidades administrativas y violaciones a los derechos laborales; retraso sistemático en el pago de salarios; prácticas reiteradas de hostigamiento y acoso laboral; falta de transparencia en el uso de recursos financieros de la institución, así como el uso discrecional de plazas de interinato sin convocatoria pública ni dictamen de la Comisión Dictaminadora, al menos desde septiembre de 2025".

Las inconformidades de las y los trabajadores sindicalizados del ITSLP, junto con las evidencias correspondientes, ya se entregaron a instancias como el área jurídica del Tecnológico Nacional de México (TNM); el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública y la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, aunque hasta el momento, el tema continúa "en análisis" de las autoridades federales.

Hasta ahora, docentes y administrativos sindicalizados no han contemplado declararse en paro de labores para no afectar a la comunidad estudiantil, pero ya pidieron la intervención de la Presidencia de la República para resolver el conflicto que les afecta.

