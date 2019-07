Síndico denunciará a regidor E. Franklin

La segundo síndico del Ayuntamiento de la capital Alicia Nayeli Vázquez, aseguró que no había dos bandos sino un grupo de gallardistas que acudieron a agredir a los regidores durante la sesión de Cabildo del lunes pasado, y anunció denuncias en contra de Eloy Franklin Sarabia y la señora que robó un micrófono.

Informó que sólo presentaría una denuncia por lesiones, si le hubiera ocurrido algo que comprometiera su salud por más de 15 días, pero únicamente presenta un dolor de espalda que se relaciona directamente con el hecho violento que protagonizaron las gallardistas, cuando se le vino encima la mesa de Cabildo.

Explicó que por lo que le sucedió en lo personal no formulará ninguna queja, pero por lo que se refiere a la representación legal del Ayuntamiento sí hay una denuncia pendiente por el robo de un micrófono, la destrucción de una de las mesas que tienen valor histórico, y denuncia contra el regidor Eloy Franklin Sarabia, por grabar una sesión privada, puesto que se trata de una falta que implica la apertura de un procedimiento de destitución del cargo.

"Yo no identifico grupos de choque... a lo mejor será porque yo no estoy tan partidizada como él (el otro síndico) que sí es más político de profesión... yo no vengo de ningún partido político... probablemente él reconoce más cosas, pero yo no reconozco grupos de choque".

Explicó que si bien hay medios de comunicación que mencionan a personas presentes en la incursión violenta del lunes, comentó que no recuerda que se hubieran incorporado a la campaña electoral del año pasado, "pero si a lo mejor ahí estaban, son ciudadanos y puede estar cualquiera".

A su juicio, no hay visibles grupos de choque para contrarrestar las protestas de las personas gallardistas.