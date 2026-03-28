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Sistema de pensiones de la UASLP es sólido: AZG

Por Samuel Moreno

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Sistema de pensiones de la UASLP es sólido: AZG

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aseguró que su sistema de pensiones se mantiene sólido y no se verá afectado por la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, que obliga a ajustar las jubilaciones más altas del servicio público.

Así lo señaló el rector Alejandro Zermeño Guerra explicó que la universidad cuenta con un esquema propio de pensiones, construido con aportaciones conjuntas de trabajadores y de la institución, que ya se encuentra "topado" para garantizar su funcionamiento sostenible y responsable.

"Desde que llegamos hemos realizado ajustes a nuestro sistema de pensiones. Funciona correctamente, está aprobado por la Secretaría de Educación Pública y cumple con toda la normativa vigente", señaló Zermeño Guerra.

Consultado sobre las pensiones de ex rectores, algunas cercanas a los 200 mil pesos mensuales, el rector aclaró que no se aplicarán cambios retroactivos. "Las leyes no pueden ser retroactivas; cualquier intento de hacerlo podría generar conflictos legales. Nuestro sistema garantiza la estabilidad de los derechos de académicos y jubilados", dijo.

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La reforma estatal, aprobada en fast track, busca homologar los límites de pensiones al nivel federal y ha generado debate sobre su alcance en instituciones autónomas, especialmente aquellas con esquemas especiales o contratos previos.

Zermeño Guerra enfatizó que la universidad seguirá supervisando y fortaleciendo su esquema de pensiones, asegurando que se mantenga transparente y conforme a la ley, sin comprometer la solidez financiera de la institución.

Con esta postura, la UASLP reafirma su autonomía financiera y administrativa, y asegura a trabajadores y ex rectores que sus pensiones continuarán vigentes bajo un marco legal sólido y controlado.

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