Sistema MetroRed cicularía el mes entrante en Soledad

Por Leonel Mora

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Sistema MetroRed cicularía el mes entrante en Soledad

El gobierno de Soledad espera que marzo sea el mes definitivo para el arranque de la nueva ruta del sistema de transporte MetroRed que brindará servicio a las y los residentes de este municipio y que conectará desde la alameda "Juan Sarabia", en la capital del estado, hasta la localidad soledense de Cándido Navarro y viceversa.

De acuerdo con autoridades municipales, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) del gobierno estatal está dando los últimos toques a los parabuses de la ruta que recorrerá gran parte de la carretera a Matehuala dentro del territorio de Soledad.

Ya hay paradas definidas en puntos como Plaza Citadina, las principales calles de entrada y salida de la cabecera municipal, como son Miguel Hidalgo y Benito Juárez, además de varias paradas en zona semiurbana y rural. Hasta ahora, no está previsto que las unidad de Metro Red entren a la cabecera municipal de Soledad debido a sus dimensiones y a lo estrecho de la mayoría de las calles.

MetroRed comenzó a operar en octubre de 2023 con una sola línea que va de la alameda "Juan Sarabia" al Eje 128 de la Zona Industrial y viceversa, con una extensión al Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP). Luego se habilitó la Línea 2 que va de la Alameda a la localidad de Los Salazares, al norte de la ciudad, y viceversa. La de Soledad sería la tercera ruta de este sistema impulsado por el gobierno.

